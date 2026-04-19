Hector Fort, nome accostato da alcuni media all'Inter nell'ambito dei discorsi con il Barcellona per Alessandro Bastoni, non sta pensando a un suo eventuale trasferimento in Italia nella prossima sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto rivela Sport, il difensore blaugrana, che è pronto a tornare in campo dopo il grave infortunio alla spalla che l'ha tenuto ai box nei primi quattro mesi del 2026, ha priorità diverse e obiettivi più immediati, come chiudere bene la stagione con l'Elche, dove è approdato in prestito la scorsa estate, con la prospettiva di fare ritorno nel club culé a luglio.

Come spiega il quotidiano catalano, Fort non sa nulla del presunto interessamento dei nerazzurri, ma è completamente focalizzato sul calcio giocato con l'ambizione di riprendersi il posto di titolare che si era guadagnato con sacrificio prima del doloroso incidente con Nobel Mendy del Rayo Vallecano. All'Elche è approdato proprio per questo motivo, sentendo l'esigenza di crescere lontano dal Camp Nou per poi ritornarci con un altro bagaglio di esperienza con cui convincere Hansi Flick a riservargli un maggiore minutaggio.

Per la cronaca, inoltre, Fort ha un contratto fino al 2029, attivato al compimento dei 18 anni, e non è prevista alcuna opzione di acquisto per l'Elche che l'ha preso in prestito secco.