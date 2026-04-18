Non segnava da quasi due mesi, nelle ultime partite aveva anche fornito prestazioni al di sotto delle sue potenzialità. Non è stato un momento felice, quello di Yanis Massolin, centrocampista del Modena. Che però quest'oggi è tornato a sfoderare gli artigli regalando alla formazione di Andrea Sottil un momento di grande gioia, purtroppo per i Canarini non sufficiente a garantirsi la vittoria nel big match contro il Frosinone: a quattro minuti dalla fine del primo tempo, il prossimo giocatore dell'Inter, dopo aver ricevuto palla da un compagno, si inventa un tiro a giro in area che non lascia scampo al portiere avversario Lorenzo Palmisani, malgrado il vano tentativo di deviazione di Ilario Monterisi. Gioia incredibile per lui e per tutti gli emiliani, con mano all'orecchio per sentire l'urlo della Curva Montagnani.

Nella ripresa, però, il Frosinone si scuote e fa valere la maggiore qualità e determinazione, ribaltando la situazione grazie alla doppietta di un altro franco-algerino, ovvero l'implacabile attaccante gialloazzurro Farès Ghedjemis che in otto minuti piazza l'uno-due della rimonta ciociara. Per gli uomini di Massimiliano Alvini è un successo pesante, visto che permette loro di riacciuffare il Monza corsaro ieri a Marassi contro la Sampdoria. Il Modena, invece, manca l'aggancio al quinto posto al Catanzaro. In quanto a Massolin, il ritorno al gol, peraltro di pregevole fattura, non può far altro che rallegrare anche l'Inter, in attesa di poterlo valutare da vicino nell'estate che verrà.