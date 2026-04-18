Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il pari contro la Roma. L'allenatore orobico va oltre l'1-1 contro i giallorossi e si proietta già verso la Coppa Italia, che ora diventa uno dei principali obiettivi stagionali: "Una bella partita tra due squadre che volevano vincere. Mi sono divertito, abbiamo affrontato una squadra che ci teneva a batterci e venire in questo stadio a giocare con personalità, qualità e spirito non era facile. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Sullo 0-1 potevamo raddoppiare, anche loro hanno avuto le loro occasioni. Risultato giusto, ora testa alla Coppa Italia".

Occasione persa nella corsa alla Champions/Europa League?

"Dire che abbiamo sciupato direi di no, abbiamo recuperato un punto sul Como e sulla quinta siamo rimasti a -4. Non molleremo, i giochi sono sempre aperti e i valori escono fuori. In queste ultime due partite abbiamo fatto grandi prestazioni. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo. Ora c'è la partita più importante dell'anno, la semifinale di Coppa Italia".