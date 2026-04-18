Dagli studi di DAZN, Fabio Bazzani ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Cagliari, soffermandosi sulla crescita recente della squadra guidata da Cristian Chivu.

Secondo Bazzani, il cambio di passo è arrivato dopo la sosta: “È scattato qualcosa, l’Inter ha capito che doveva dare l’accelerata decisiva. È venuto fuori l’orgoglio dei leader e dei campioni”. Una consapevolezza che si è tradotta in prestazioni di alto livello: “Tre partite impressionanti. Quando è concentrata ed è in condizione, questa squadra è oggettivamente la più forte”.

Nonostante ciò, l’analisi evidenzia un piccolo margine di miglioramento: “È difficile migliorare una squadra così, ma manca forse quel giocatore capace di ‘stappare’ le partite bloccate, quello che inventa quando il ritmo è basso”.

Infine, un elogio individuale per Federico Dimarco, protagonista di una stagione di altissimo livello: “La sua continuità tecnica è stata strepitosa”. Un rendimento che conferma la solidità dell’Inter, sempre più vicina ai propri obiettivi stagionali.