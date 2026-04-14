Il futuro di Diego Simeone sarà ancora da allentore dell'Atletico Madrid. Il Cholo e i Colchoneros proseguiranno mano nella mano anche nell'annata 2026/27, che corrisponde alla quindicesima stagione insieme: l'argentino aveva infatti già un contratto in essere con il club madrileno valido anche per la prossima stagione, ma con una clausola di uscita esercitabile da entrambe le parti.

Simeone, che in passato non ha escluso un possibile ritorno in Italia parlando dell'ambizione futura di diventare il tecnico di Inter o Lazio (due delle sue ex squadre), appena un mese fa, in gran segreto, ha sigliato un nuovo contratto nel quale è stata esclusa ogni tipo di clausola che consentisse un'opzione di uscita per il tecnico o per l'Atleti. A rivelare il retroscena è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, che sul suo sito conferma che il Cholo sarà ancora l'allenatore dei Colchoneros per la stagione 2026/27.