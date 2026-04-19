Brutto incidente di gioco verso la fine di Palermo-Cesena per Jonathan Klinsmann che, a seguito di un duro scontro di gioco con Filippo Ranocchia, ha riportato una ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale, in seguito ai quali ha trascorso la notte in osservazione presso gli Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" del capoluogo siciliano.

Gli esami effettuati dal portiere bianconero, figlio dell'ex attaccante dell'Inter Jurgen, hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica". Lo fa sapere il club romagnolo in una nota ufficiale.