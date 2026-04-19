Dopo la grigia parentesi azzurra, è bastato indossare nuovamente la maglia dell'Inter a Federico Dimarco per ritrovare lo smalto di sempre. Quella attuale è stata probabilmente la migliore stagione dell'esterno di Calvairate con i nerazzurri, e a testimoniarlo arrivano in particolare anche i numeri collezionati sin qui: sono 16 gli assist messi a referto, traguardo raggiunto venerdì col lancio per Marcus Thuram che ha trovato la rete dell'1-0 nella partita vinta contro il Cagliari, una quota che fa di lui praticamente il miglior assistman in una stagione di Serie A dall'annata 2004-2005, avendo eguagliato il primato del Papu Gomez del 2019-2020 con l'Atalanta. Missione decisamente possibile, ricorda anche il quotidiano Il Giornale che parla soprattutto di rinnovo imminente per Dimarco, pronto a legarsi alla sua squadra del cuore con un contratto fino al 2030. Accordo in dirittura d'arrivo: sarà Inter a vita, in tutti i sensi.

Momento di rinascimento anche per Marcus Thuram: il periodo di grandi difficoltà vissuto dal francese appare ormai alle spalle, col Tikus capace di prendersi sulle spalle la squadra ancora colpita dallo stop per infortunio del proprio capitano Lautaro Martinez. Thuram è uscito dal letargo trovando la via della rete per ben 4 volte tra Roma, Como e Cagliari, una sequenza di reti che ha messo a tacere anche chi ne chiedeva la cessione la prossima estate dinanzi a offerte da 50 milioni in su. In Viale della Liberazione, sempre secondo il quotidiano, sono ben consci del valore dell'ex Borussia Moenchengladbach e cercheranno in ogni modo di tenerselo stretto, a prescindere anche dalla crescita poderosa di Francesco Pio Esposito.