"Non posso garantire che resterò ancora al Benfica, non dipende solo da me". José Mourinho, tecnico del Benfica, nel corso della conferenza stampa ha aperto dubbi sulla sua permanenza al club lusitano prima della super-sfida contro lo Sporting Lisbona. Il siparietto con il giornalista è già virale: "Un allenatore è una parte della struttura di un club, come lo sono un giocatore, un addetto stampa o un fisioterapista".

"Non posso garantirlo, così come un giornalista non può dire che resterà al suo posto nello stesso giornale per i prossimi dieci anni", ha detto Mourinho, chiedendo anche a un giornalista se lui è sicuro di restare nella redazione in cui lavora ora. Il collega ha replicato: "Resto in questa redazione perché non mi vuole nessuno". Mourinho è scoppiato in una grassa risata.