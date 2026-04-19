Un 4-1 secco in casa del Pineto e l'Arezzo, dopo aver dilapidato un vantaggio importante a causa di un periodo particolarmente tribolato, arriva all'ultima curva della stagione regolare del girone B della Serie C in posizione favorevole rispetto all'Ascoli, primo a pari punti coi toscani ma in svantaggio negli scontri diretti. Saranno quindi novanta minuti a dir poco emozionanti, quelli di domenica prossima, nei quali si deciderà la squadra che andrà a fare compagnia a Vicenza e Benevento in Serie B e si giocherà la Supercoppa di C, con l'Arezzo che ospiterà la Torres e il Picchio che invece dovrà andare a Campobasso.

In vista della partita contro la compagine sassarese, il capitano degli amaranto Marco Chiosa, intervenuto in conferenza stampa al termine del match di ieri sera, ha un pensiero speciale per i tifosi, che si sono presentati in 500 nel minuscolo impianto del Pineto, facendo leva sul loro incredibile sostegno per riportare il Cavallino in quella cadetteria da dove manca dal lontano 2007, quando né Antonio Conte né Maurizio Sarri, alternatisi in panchina, riuscirono ad evitare la retrocessione, alla quale, tre anni dopo, seguì addirittura la mancata iscrizione al campionato: "È bellissimo vedere un settore così pieno. Se avessimo uno stadio come San Siro domenica, lo riempiremmo, ne sono sicuro. L’entusiasmo della città si sente e noi cerchiamo di dare tutto per questi colori. Ci sono mancati tante volte in trasferta: quando ci sono, è come giocare in casa. Il loro supporto è incredibile", le parole di Chiosa dalla sala stampa dello stadio Mimmo Pavone-Alessandro Mariani.