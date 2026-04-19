Ignazio La Russa continua a rilanciare la sua idea su San Siro. Il presidente del Senato si è detto sempre favorevole alla costruzione del nuovo stadio i cui cantieri dovrebbero aprire prossimamente, ma a patto di mantenere in piedi l'attuale impianto dedicato a Giuseppe Meazza. Un'ipotesi più volte ribadita nelle sue uscite pubbliche degli ultimi tempi e riproposta anche ieri al congresso regionale di Noi Moderati, dove ha preso la parola per lanciare la candidatura di Maurizio Lupi quale sindaco di Milano in vista delle amministrative in programma l'anno prossimo.

Nel corso del suo intervento, La Russa ha approfittato per ribadire il suo pensiero sulla questione stadio, tornando ad alimentare le speranze dei comitati ambientalisti che si oppongono con forza alla demolizione dello stadio. "Sì al nuovo stadio, ma senza buttare giù San Siro. Da qui a quando sarà costruito il nuovo stadio, la speranza è che ci sia una giunta di centrodestra", spiega La Russa, ponendo come condizione fondamentale il rinnovamento a Palazzo Marino con l'arrivo di un sindaco opposto all'area attualmente di maggioranza.