Nel prossimo weekend l'Inter avrà il primo match point scudetto, ma le sorti non dipenderanno certo esclusivamente dai nerazzurri. Che per vincere matematicamente il Tricolore "dovrà avere almeno 13 lunghezze di vantaggio su Napoli e Milan" puntualizza il Corriere dello Sport che poi nei suoi calcoli aggiunge la postilla legata al Milan: se i rossoneri oggi vincono arrivano agganciano gli attuali campioni d'Italia anche loro vanno a -12 dai prossimi campioni in carica. Ma la testa dell’Inter è oggi rivolta anche alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, prevista per martedì prossimo a San Siro contro il Como. Gara per la quale Chivu sta pensando a una strategia e a qualche cambio.
Contro ilariani, l'allenatore romeno potrebbe concedere spazio dal 1' Luis Henrique al posto di Dumfries oppure a sinistra per Dimarco. Davanti potrebbe esserci una chance per Bonny, al fianco di Thuram. Altro possibile cambio anche in difesa dove dovrebbe toccare nuovamente ad Acerbi, e potrebbe tornare anche Yann Bisseck, ieri rientrato in gruppo. Lavora ancora a parte Alessandro Bastoni e "contro il Como non è escluso che resti ancora fuori".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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