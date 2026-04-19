Diventato titolare inamovibile del Friburgo, Noah Atubolu è uno dei portieri più osservati e desiderati del panorama calcistico europeo. Il ragazzone classe 2002 incarna infatti tutte le caratteristiche di un portiere moderno grazie alla sua altezza di 1,90 m. e alle sue abilità tecniche, e ormai si è assicurato un vero e proprio 'esercito' di osservatori provenienti da mezza Europa che popolano gli spalti per monitorarlo da vicino, soprattutto grazie alle sue prestazioni costantemente elevate e alla sua percentuale di parate. Da tempo è noto l'interesse dell'Inter nei suoi confronti, ma in Italia è forte anche la Juventus, in cerca di nuovi elementi per rinnovare il parco portieri e che ha raccolto pareri positivi dai suoi uomini radar. Altre informazioni riportate da Fussballdaten suggeriscono che il Tottenham Hotspur abbia inserito Atubolu nella sua lista dei desideri, come possibile concorrente o successore di Guglielmo Vicario. Gli osservatori inglesi avrebbero dato al giocatore un punteggio elevato, in particolare per la sua "capacità di passaggio e di impostare il gioco dalla difesa". In patria, infine Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte stanno seguendo da vicino lo sviluppo del giocatore.

I report degli scout sottolineano in particolare come Atubolu sia dotato di grande calma e intelligenza tattica negli uno contro uno con gli attaccanti, che gli garantiscono un vantaggio psicologico costante; inoltre, grazie alla sua qualità nei passaggi e alla sua capacità di costruire il gioco in verticale, agisce di fatto come un undicesimo giocatore di movimento. Infine, la sua presenza sui palloni alti e il suo dominio in area di rigore conferiscono un'enorme sicurezza all'intera difesa. Il Friburgo si prepara a vederlo partire, ma non vuole restare col cerino in mano e pone condizioni ben precise: il club teutonico vuole una cifra per il trasferimento compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. Sebbene il suo valore di mercato attuale si aggiri intorno ai 20 milioni di euro, il crescente interesse sta spingendo questa cifra verso l'alto.