Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha analizzato ai microfoni di Canale 8 la brutta sconfitta del Napoli contro la Lazio nel 33° turno di Serie A analizzando l'annata altalenante degli azzurri, che forse ieri hanno salutato definitivamente lo Scudetto:

"Abbiamo subito una lezione di calcio. Peccato perché la Lazio è parsa spesso in difficoltà quest'anno, ma ha sempre avuto un'idea di gioco, un'identità coerente col suo allenatore, che a Napoli ci ha fatto divertire. Se fosse sceso uno da Marte, direbbe la Lazio si gioca lo scudetto e il Napoli è ottavo-nono.

Anche nelle cinque vittorie consecutive fatte dal Napoli evidenziavo la mancanza di prestazioni. Prove sempre maschie, ma venivamo criticati e ci dicevano che non siamo mai contenti. Io però ero consapevole che, giocando male, ne puoi vincere anche cinque ma non tutte", ha concluso.