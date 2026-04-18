L’Inter di Cristian Chivu sembra ormai sempre più avviata alla conquista dello Scudetto. La sconfitta interna del Napoli contro la Lazio, unita al successo nerazzurro contro il Cagliari, ha infatti ampliato il divario in classifica. I nerazzurri guidano ora con 78 punti, mentre il Napoli è fermo a quota 66: un margine di 12 lunghezze quando restano ancora cinque giornate da disputare. Una distanza che consente all’Inter di guardare con grande fiducia al finale di stagione, con la possibilità di chiudere i conti già nel prossimo turno.

Gli scenari della 34ª giornata

Nel prossimo turno di campionato, il Napoli affronterà la Cremonese allo stadio Maradona, mentre l’Inter sarà impegnata in trasferta contro il Torino. Sullo sfondo resta anche il Milan, che in caso di vittoria contro il Verona raggiungerebbe il Napoli a quota 66, mantenendo vive residue speranze.

In questo contesto, all’Inter sarà sufficiente ottenere almeno un punto in più rispetto al Napoli (ed eventualmente al Milan) per conquistare matematicamente il titolo.

Le combinazioni per il titolo

Assumendo una vittoria del Milan contro il Verona, l’Inter diventerebbe campione d’Italia nelle seguenti circostanze:

vittoria contro il Torino, con Napoli che non batte la Cremonese e Milan che non batte la Juventus

pareggio contro il Torino, con sconfitte di Napoli e Milan

Nel caso in cui tutte e tre le squadre ottenessero lo stesso risultato, la decisione verrebbe rinviata alla giornata successiva. Con quattro partite ancora da giocare e 12 punti disponibili, resterebbe infatti una remota possibilità di arrivo a pari punti e conseguente spareggio, se l'Inter le perdesse tutte e una tra Napoli e Milan le vincesse tutte.