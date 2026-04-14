Traballa la panchina di Simone Inzaghi dopo la bruciante eliminazione dell'Al-Hilal dalla Champions League asiatica per mano dell'Al Sadd di Roberto Mancini. Questo risultato negativo, certamente inaspettato per le ambizioni dei sauditi, si aggiunge al percorso negativo in campionato, dove la squadra di Riad è attardata dall'Al-Nassr di cinque punti a sei giornate dalla fine.
Numeri che mettono in discussione la posizione dell'ex tecnico dell'Inter, anche se non è ancora stata presa nessuna decisione ufficiale dal club, come confermato dal chairman, il principe Nawaf bin Saad, ai cronisti dopo il match: "La mia precedente dichiarazione su Inzaghi è stata fraintesa - le sue parole riportate da Al-ain.com -. I tifosi hanno il diritto di criticare lui e gli altri allenatori. Ho parlato in qualità di presidente del club, non esprimerò giudizi sull'allenatore davanti ai media. Se ciò dovesse accadere, significherebbe che è stata presa una decisione".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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