Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei rossoneri sul Verona. Potevate fare di più? “Sì, lo sappiamo. Ma a questo punto della stagione la cosa importante è fare punti. Ora dobbiamo recuperare, possiamo fare meglio contro la Juve. Siamo contenti per i tre punti e cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo”.