Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei rossoneri sul Verona. Potevate fare di più? “Sì, lo sappiamo. Ma a questo punto della stagione la cosa importante è fare punti. Ora dobbiamo recuperare, possiamo fare meglio contro la Juve. Siamo contenti per i tre punti e cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo”.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 19 aprile 2026 alle 21:14
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione