Yvan Maye è uno dei profili più interessanti presenti nel panorama giovanile dell'Inter. Difensore centrale francese, classe 2006 che nel corso dell’ultima stagione, ma non solo, ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori grazie alle prestazioni offerte con Under 20 e Under 23, confermando una crescita costante e lasciando ulteriormente intravedere quei margini di crescita di cui aveva già dato avvisaglie negli anni precedenti e che risultano particolarmente importanti per un giovane prodotto di un vivaio, nonostante un infortunio al piede che lo ha costretto a oltre tre mesi di box.

L’infortunio però non ha eclissato il potenziale di Yvan che, non a caso si è comunque guadagnato la fiducia di tutta Interello e non solo. La fiducia nei suoi confronti è elevata al punto che sia la dirigenza che lo staff tecnico della Prima squadra, Cristian Chivu in primis, segue da vicino il percorso del ventenne, che oggi può sperare e sognare anche in grande. Su di lui, difatti, si sono accesi i riflettori di mercato, facendo palesare alcuni club italiani e stranieri che hanno mostrato interesse, ma dovranno fare i conti con l’allenatore nerazzurro. Chivu infatti, con tanto di benestare del braccio destro di Piero Ausilio, Dario Baccin, è orientato a trattenerlo così da poterlo valutare attentamente durante il ritiro estivo. Un’occasione importante per misurarsi a un livello superiore e dimostrare di poter ritagliarsi uno spazio nel progetto futuro.

Dal punto di vista tecnico-tattico, Maye è un centrale moderno, dotato di una struttura fisica importante e di buone qualità atletiche. Si distingue soprattutto per la capacità di difendere in campo aperto, per l’aggressività nei duelli individuali e per l’attenzione nelle letture difensive. Pur essendo un difensore prevalentemente orientato alla marcatura e all’anticipo, mostra anche una discreta personalità nella gestione del pallone, caratteristica sempre più richiesta ai centrali del calcio contemporaneo. La sua rapidità negli spostamenti e la capacità di coprire ampie porzioni di campo lo rendono un profilo interessante sia in una difesa a tre sia in una linea a quattro.

Il percorso di Maye all’Inter è stato caratterizzato da una crescita graduale. Arrivato nel settore giovanile nerazzurro come prospetto di valore, ha saputo guadagnarsi spazio e considerazione grazie al lavoro quotidiano e alla continuità delle prestazioni. L'ultima stagione ha rappresentato un ulteriore passo in avanti nel suo processo di maturazione, consentendogli di confrontarsi con un calcio più competitivo e di affinare le proprie qualità. Le sue caratteristiche non sono passate inosservate nemmeno a Chivu, appunto, che apprezza particolarmente i giovani difensori capaci di abbinare fisicità, concentrazione e margini di crescita. Per questo motivo, almeno per il momento, il mercato può attendere: l’Inter vuole osservare da vicino uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio e capire fino a che punto potrà spingersi il suo percorso in nerazzurro. Il futuro è tutto da scrivere, ma le basi per far bene sembrano esserci tutte.