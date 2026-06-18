Passo falso nel match d'esordio del Mondiale per la nazionale croata, che si è dovuta arrendere a un'Inghilterra che, alla lunga, si è dimostrata più forte dopo aver subito per due volte il ritorno degli avversari. Il gol del momentaneo 1-1 lo ha messo a segno Martin Baturina con un tiro ben scagliato in porta dopo l'appoggio prezioso dell'interista Petar Sucic: "Una bella partita, abbiamo giocato bene nel primo tempo, ma abbiamo subito gol ingenui. Loro sono stati migliori e hanno meritato di vincere - il commento del centrocampista del Como dopo il 4-2 finale -. Abbiamo dimostrato di poter tenere testa anche ai più forti, ma ci è mancato qualcosa. Grazie a Petar per l'assist, sono contento per il gol, ma mi dispiace per la sconfitta".