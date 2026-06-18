La notizia è stata distribuita praticamente in filodiffusione. L'Inter ha aumentato la propria offerta all'Atalanta per Marco Palestra, arrivando con i bonus ai 50 milioni chiesti dai bergamaschi. Un rilancio che potrebbe risultare decisivo, come conferma anche la Gazzetta dello Sport che sottolinea come dopo quello di stamattina con i Percassi, seguiranno altri incontri tra le parti con conseguente crescita dell'ottimismo. Una spinta altrettanto decisiva è la volontà del ragazzo, che a prescindere dal fatto che arrivino o meno ha deciso che rifiuterà altre offerte, pur proveniendo dalla Premier League.

Accelerata

Palestra sarebbe pronto a legarsi con i campioni d'Italia per i prossimi cinque anni, lì dove ambizioni e stipendio (per lui che percepisce 280.000 euro) sono pronti a lievitare entrambi. Uno scenario dei più rosei in cui, tuttavia, manca ancora una componente fondamentale, ovvero l'accordo tra l'Inter e l'Atalanta sul costo del giocatore. La Dea ha fissato il prezzo e non lascerà partire il suo gioiello per meno di 50 milioni. Ecco perché il rilancio interista sarà decisivo per dare un'accelerata e arrivare alla chiusura della trattativa principale del mercato dell'Inter.