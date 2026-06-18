Se Oumar Solet sembra destinato a salire sul treno Udine-Milano, c'è chi potrebbe fare il percorso opposto nelle prossime settimane. Almeno questa è la speranza della dirigenza friulana. Si tratta di Matteo Darmian, il cui contratto con l'Inter è scaduto e per il momento non vuole appendere le scarpe al chiodo. In Viale della Liberazione sarebbero stati pronti ad affidargli un ruolo dirigenziale, ma per adesso il richiamo del rettangolo di gioco è ancora forte e fisicamente il jolly milanese è ancora integro. Per questo l'Udinese sta seriamente pensando a lui, che conosce perfettamente la difesa a tre e può interpretare diversi ruoli a destra e a sinistra.

Come riporta Il Messaggero Veneto, l'ex nerazzurro piace per sostituire Kingsley Ehizidue sulla fascia in attesa della titolarità di Alessandro Zanoli e dare una mano in difesa come ha fatto spesso in maglia Inter: 37 anni a dicembre, Darmian è corteggiato anche da Torino e Venezia che vorrebbero affidarsi alla sua esperienza in campo internazionale.