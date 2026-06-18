Napoli è una città speciale per Francesco Moser, ex campione del ciclismo italiano, intervistato da Il Mattino. Oltre alla città, c'è grande attaccamento alla squadra, al punto che da trentino lo stesso Moser ha ammesso di frequentare spesso il ritiro estivo di Dimaro della squadra partenopea: "Ci sono sempre al ritiro. Ero presente anche quel giorno sotto la pioggia, quando fu presentato Antonio Conte. I tifosi gli gridavano 'chi non salta è bianconero', ma lui rimase impassibile. Nessuna reazione, nemmeno una smorfia. Una dimostrazione di grande personalità".

La fede calcistica di Moser però è un'altra, non proprio in sintonia con il Napoli soprattutto negli ultimi anni: "Io sono interista, ma se lo Scudetto non lo vince l'Inter, spero sempre che a conquistarlo sia il Napoli".