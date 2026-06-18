Come da programma, Cristian Chivu è arrivato pochissimi minuti fa in sede Inter in Viale della Liberazione in compagnia del suo agente Pietro Chiodi,. La visita del tecnico nerazzurro all'Inter HQ è arcinota: come spiegato nelle scorse è oggi il tanto atteso giorno della firma per il prolungamento di contratto con la sua Beneamata.

L'allenatore dell'Inter firmerà questo pomeriggio il rinnovo di contratto che si estenderà fino al 2028, senza opzione alcuna. Chivu dunque, dopo essersi concesso qualche giorno di vacanza, è rientrato a Milano per siglare l'accordo, già trovato da tempo con la dirigenza, per il prolungamento e svolgere tutte le annesse attività media. L'annuncio dovrebbe arrivare in giornata. Di seguito le immagini raccolte dall'inviato di FcInterNews.it, presente al The Corner.