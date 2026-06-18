Ieri l'Inter ha praticamente chiuso per l'arrivo di Ivan Provedel dalla Lazio e tutto lascia pensare, considerando anche lo stato dell'arte di tutte le trattative in corso, che il prossimo arrivo sarà Oumar Solet. Dopo tutto a Udine c'è ormai la consapevolezza che il francese ha già le valigie pronte e si stanno muovendo di conseguenza per sostituirlo. Ne parla oggi Il Messaggero Veneto, che fa inizialmente il punto della situazione con i nerazzurri. In tal senso, l'Inter sta cercando ancora di capire l'esborso per le altre operazioni prima di avvicinarsi alla richiesta friulana di 30 milioni, provando a raggiungere i 25, sempre con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Se il target venisse raggiunto, a prescindere dalla formula, l'Udinese probabilmente direbbe sì anche alla luce della volontà di Solet di vestirsi di nerazzurro per tornare a disputare la Champions League.

Con il difensore classe 2000 in uscita, la dirigenza sta valutando chi potrebbe sostituirlo nello scacchiere di Kosta Runjaic. Il nome di Lautaro Rivero, classe 2003 del River Plate, è scivolato progressivamente lontano dalle posizioni di testa, e nelle ultime ore è spuntato il nome di un altro argentino, il 24enne Santiago Ramos Mingo del Bahia, che ha in tasca anche un prezioso passaporto italiano ed è sulla lista di Fenerbahçe e Celta Vigo, oltre che su quella dell’Udinese. Attenzione, però, il club bianconero non avrebbe abbandonato la pista Victor Nelsson del galatasaray.