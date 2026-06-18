Denzel Dumfries continua a voler evitare appositamente l'argomento legato al suo futuro quando si interfaccia con i giornalisti. E' successo anche durante l'ultima intervista, in ordine cronologico, rilasciata nelle scorse ore a Voetbal International, una chiacchierata che è scivolata inevitabilmente sul passaggio ormai scontato del giocatore dell'Inter al Real Madrid, alla corte di José Mourinho: "Non posso parlare, non posso. E comunque non voglio dire nulla al riguardo, ragazzi. Sì, certo, potete congratularvi con me, potete fare quello che volete, ma io sono concentrato sui Mondiali. È su quello che mi concentro", ha ribadito l'ex PSV. Che sabato prossimo, alle 19 italiane, tornerà in campo con la nazionale dei Paesi Bassi per sfidare la Svezia con l'obiettivo di centrare la prima vittoria nel torneo dopo il pari all'esordio contro il Giappone.