Archiviati i due pareggi nel match di esordio al Mondiale (rispettivamente contro Qatar e Canada), la Svizzera e la Bosnia si sfidano nel match della seconda giornata del Girone B al Los Angeles Stadium di Inglewood. Scontato dire che una vittoria nella parita di questa sera darebbe una spinta importante oer strappare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, in attesa del match Qatar-Canada in programma venerdì 19 giugno. Nel 4-3-3 degli elvetici parte titolare l'interista Manuel Akanji, schierato dal 1' al centro della difesa a quattro completata da Widmer, Elvedi e Rodriguez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Rieder. CT: Yakin

BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. CT: Barbarez.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 19:57
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.