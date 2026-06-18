Archiviati i due pareggi nel match di esordio al Mondiale (rispettivamente contro Qatar e Canada), la Svizzera e la Bosnia si sfidano nel match della seconda giornata del Girone B al Los Angeles Stadium di Inglewood. Scontato dire che una vittoria nella parita di questa sera darebbe una spinta importante oer strappare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, in attesa del match Qatar-Canada in programma venerdì 19 giugno. Nel 4-3-3 degli elvetici parte titolare l'interista Manuel Akanji, schierato dal 1' al centro della difesa a quattro completata da Widmer, Elvedi e Rodriguez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Rieder. CT: Yakin

BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. CT: Barbarez.