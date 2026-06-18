La promozione di Josep Martinez e l'ormai prossimo arrivo di Ivan Provedel sistemano di fatto la porta dell'Inter nella prossima stagione. Una brutta notizia per i portieri che a lungo hanno assaporato la possibilità di vestirsi di nerazzurro e raccogliere l'eredità di Yann Sommer, ai saluti per fine contratto. Tra questi anche Elia Caprile, a lungo sul taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio, ma poi sceso nelle gerarchie fino alla decisione del club nerazzurro di puntare sul sopra citato estremo difensore spagnolo. Resta il fatto che per Caprile il futuro potrebbe comunque essere lontano dal Cagliari, come evidenzia L'Unione Sarda.

Piste estere

Tra le società interessate figura il Feyenoord. Il club di Rotterdam, qualificato alla prossima edizione della Champions League, ha manifestato il proprio interesse, ma al momento non rappresenterebbe la destinazione preferita di Caprile, che preferirebbe valutare opportunità di lavoro in contesti più prestigiosi. Non è chiaro se il Besiktas rientri in questa cerchia, però il club turco, che ha recentemente nominato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, è sulle tracce dell'estremo difensore che il Cagliari valuta tra i 20 e i 25 milioni. Rispetto al Feyenoord, però, il Besiktas potrebbe avere persino meno fascino agli occhi del portiere, visto che dovrà affrontare i preliminari di Europa League e non prenderà parte direttamente alla Champions League.