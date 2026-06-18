Marco Palestra prima. L'esterno potrebbe sostituire José Mourinho nella recente campagna pubblicitaria di un noto player assicurativo, almeno nelle intenzioni dell'Inter. Il classe 2005 rimane una priorità per il mercato nerazzurro, attorno a lui sta girando l'intera strategia estiva. E dopo il rifiuto ai 45 milioni compresi di bonus proposti giorni fa, in Viale della Liberazione stanno preparando un rilancio che, si spera, possa ammorbidire la posizione dell'Atalanta, ferma alla richiesta di 50 milioni più bonus.

Quota 50

Come sottolinea Nicolò Schira, da Milano verrà inviata a Bergamo un'offerta da 50 milioni di euro, comprensivi di bonus. Un passo avanti verso le richieste orobiche, non è dato sapere se determinante in questa trattativa. Nel mentre, con il giocatore c'è già da tempo l'intesa per un quinquennale da 3 milioni netti a stagione. Intesa che sta portando Palestra a respingere ogni sondaggio, anche quelli provenienti dalla ricca e affascinante Premier League, pur di vestire la maglia nerazzurra. Dell'Inter, non dell'Atalanta.