Adesso è ufficiale: l'Inter e Cristian Chivu proseguiranno insieme. L'accordo è stato siglato e resto ufficiale dal comunicato diramato dal club di Viale della Liberazione. Altra giornata da incorniciare per l'allenatore nerazzurro, ma anche per chi lo rappresenta che può vantare di aver accompagnato l'ex terzino nerazzurro verso un altro step di crescita. Oggi abbiamo raggiunto un traguardo speciale: il rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter", annuncia anche Pietro Chiodi, agente di Chivu che su Instagram celebra il prolungamento dell'interista.
"È un momento che mi riempie di orgoglio ed emozione, soprattutto perché arriva al termine di una stagione straordinaria, culminata con la vittoria del campionato e della Coppa Italia" ha continuato il procuratore. "Dietro questo risultato c'è un percorso lungo, fatto di anni di lavoro, sacrifici, sfide condivise e tanti momenti vissuti insieme. Anni che hanno costruito non solo un rapporto professionale solido e di grande fiducia, ma qualcosa di ancora più prezioso. La soddisfazione per questo rinnovo è enorme, ma ciò che mi emoziona maggiormente, guardandomi indietro, è il rapporto d'amicizia che si è consolidato nel tempo. Perché i successi passano, i trofei restano nella storia, ma i legami autentici sono ciò che dà davvero valore a ogni percorso. Grazie Cristian per la fiducia, per il cammino condiviso e per tutto quello che ancora ci aspetta" ha concluso con emozione.
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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