Dall'Udinese alla possibilità, comunque non semplice, di debuttare in Champions League ad appena 18 anni. Il Messaggero Veneto si focalizza su due dei gioielli del settore giovanile friulano, che fanno parte oggi di squadre partecipanti alla massima competizione europea per club. Si tratta di Cristiano De Paoli e Mattia Marello, entrambi classe 2008, rispettivamente in forza al Como e all’Inter. Il primo, originario di Vajont, è un difensore centrale, il secondo, nato a San Daniele, ricopre il ruolo di terzino sinistro. De Paoli, con tutta probabilità, disputerà il campionato di Primavera 1, mentre il laterale è destinato a far parte dell’Inter Under 23, la seconda squadra nerazzurra, in Serie C.

Se Il centrale la prossima stagione potrà scendere in campo in Youth League, in questa competizione giovanile è già stato protagonista Marello, riscattato ufficialmente dall’Inter per un milione di euro più tre di possibili bonus e il 20% della futura rivendita. Il laterale ha servito nella Champions giovanile 5 assistm a cui vanno aggiunti altri 10 nel campionato Primavera, in cui ha rappresentato una certezza per i nerazzurri. (35 presenze e anche 2 gol), al punto da essere inserito nella formazione ideale del torneo. Con le porte dell'U23 pronte ad aprirsi per lui, Marello oggi ricorda anche se a debita distanza Federico Dimarco: stesso ruolo e straordinaria puntualità negli assist. Lo stesso Cristian Chivu ha dimostrato una particolare attenzione nei confronti dei giovani: la fiducia data a Pio Esposito è l’emblema della gestione del tecnico romeno. Magari anche Marello può avere la chance nella Champions 'dei grandi' con i nerazzurri.