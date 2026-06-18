Tutte le copertine giustamente sono state dedicate al re, Leo Messi, che ha bagnato l'esordio nel suo sesto Mondiale con una tripletta ai danni dell'Algeria. Inevitabile che non si parli di altro, dopo tutto chi se non la Pulce poteva prendersi la scena così a 39 anni? Eppure al suo fianco a sgomitare contro gli avversari c'era anche Lautaro Martinez, partito titolare contro i nordafricani ma preso di mira dalla critica argentina al termine della partita per una prestazione giudicata non all'altezza.

"Lautaro è fortissimo"

A difendere il Toro è l'ex vice-CT dell'Argentina, Claudio Gugnali: "Per me Lautaro è un giocatore fortissimo, potente. Nonostante molti abbiano detto che non abbia giocato bene, per me ha disputato una grande partita. Ha fatto il lavoro che gli era stato richiesto alla grande. Quando l'Argentina era sotto pressione cercava di saltare il centrocampo e lui era sempre lì, pronto a difendere palla e far salire i compagni. Poi è anche andato vicino al gol. Adesso si giocherà il posto al fianco di Messi con Julian Alvarez, un altro grande attaccante. Continuo a credere molto in Lautaro, che è una grande opzione per il reparto offensivo dell'Argentina".