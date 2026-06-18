Dopo il via libera a Giovanni Malagò dato di fatto dall'ANAC che ha espresso parere positivo in merito all'eleggibilità dell'ex Presidente del Coni, candidato alla presidenza della FIGC, il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi ha ringraziato "il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia e tutta la sua struttura per aver dato un riscontro tempestivo in seguito all'interrogazione che mi è stata sottoposta" come riportano i colleghi di TMW. "Con questo parere è stato raggiunto l'obiettivo comune di poter arrivare lunedì allo svolgimento delle elezioni della FIGC contribuendo a garantirne la piena legittimità. Sarà mia cura dar conto al Sen. Marti per informare il Parlamento degli esiti dell'attività istruttoria posta in essere, presso CONI e ANAC, a seguito della sua interpellanza", ha continuato il numero uno dello Sport in vista delle elezioni di lunedì prossimo.
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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