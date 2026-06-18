Sky Sport conferma le indiscrezioni lanciate nelle scorse ore: oggi sarà la giornata in cui Cristian Chivu metterà la sua firma sul rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2028, senza opzione.

Ieri pomeriggio, per la cronaca, Pietro Chiodi, agente dell'allenatore romeno, si era presentato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, a Milano, per perfezionare i dettagli dell'accordo per il prolungamento per cui le parti sono sostanzialmente d'accordo da tempo. Un premio che la società ha voluto riconoscere al demiurgo della squadra capace di risorgere dopo la scorsa stagione centrando uno storico doblete nazionale. L'atteso annuncio arriverà in giornata.