Resta valida la candidatura come nuovo presidente della FIGC di Giovanni Malagò. E' quanto spiega l'Autorità Nazionale anticorruzione che, su richiesta del Ministro dello Sport Andrea Abodi, ha dato il suo parere rispetto alla presunta ineleggibilità dell'ex numero uno del CONI per le norme sul 'pantouflage' nelle cariche apicali del sistema sportivo.

"La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell'incarico presso l'organo collegiale rientri tra i "rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego" - si legge in una nota Anac -. Considerato il tenore letterale della disposizione, gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie. Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall'articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l'esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima".

Sezione: News / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 15:08 / Fonte: repubblica
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.