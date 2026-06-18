Stefan De Vrij rischia seriamente di lasciare l'Inter dopo otto anni. Il difensore centrale olandese, uno dei senatori dello spogliatoio nerazzurro, è infatti in scadenza di contratto con il club di via della Liberazione e sta valutando tutte le ipotesi sul tavolo, dalla possibilità di rinnovare il contratto a cifre contenute, come prospettato da Marotta e Ausilio, a quella di ripartire da altri lidi.

De Vrij, addio Inter? La dirigenza ha già individuato la tipologia di giocatore da acquistare

"La riserva - si legge sul Corriere dello Sport - non è ancora stata sciolta da De Vrij, dopo che l’Inter ha dato disponibilità a rinnovare il contratto a cifre circa dimezzate rispetto all'accordo in scadenza. Il difensore olandese ha tre offerte sul tavolo, due dall’Europa e una dall’Arabia Saudita, e al momento nella sua testa sembra prevalere l’idea di andare altrove con l’ambizione di giocare di più".

"L’addio di Acerbi - prosegue l'articolo - potrebbe aprirgli più spazi rispetto al passato, anche se questo elemento ulteriore sembra non bastare. La scelta non è facile perché l’ex Lazio è molto legato all’Inter e a Milano, ma allo stesso tempo il club nerazzurro non si farà trovare impreparato in caso di separazione. Oltre a Solet bisognerebbe aggiungere alla rosa un altro difensore e si tratterebbe comunque di un’operazione a costi limitati con l’obiettivo di non lasciare sguarnita la retroguardia a livello numerico".