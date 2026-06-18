Ivan Provedel sta per diventare un giocatore dell'Inter, come emerso ieri dalle parole del suo agente, Gianni Rava, passato nella sede dei nerazzurri e uscito esprimendo grande ottimismo sulla riuscita dell'operazione. Come riportato oggi da Tuttosport, "a stretto giro si sottoporrà alle visite mediche, sostituirà nell’organico dei campioni d’Italia Yann Sommer e partirà come dodicesimo in rosa, dietro al titolare Josep Martinez, promosso numero 1 dopo due stagioni da riserva dell’ex Bayern Monaco. In ogni caso il portiere italiano, che era stato seguito anche dal Bologna, è convinto di poter trovare il suo spazio a Milano".

Provedel, l'ultima stagione nei numeri

Provedel ha perso nell'ultima stagione il posto da titolare alla Lazio, a causa di un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai pali. I numeri sono però dalla sua parte. "Il 32enne ha disputato complessivamente 29 partite - 27 in campionato e 2 in Coppa Italia - subendo un totale di 30 reti (27 in Serie A e 3 nella coppa nazionale), ma allo stesso tempo è riuscito pure a mantenere inviolata la propria porta in 12 occasioni - evidenzia il quotidiano - Provedel vanta anche uno storico gol segnato di testa all’Atletico Madrid in Champions League. Il 19 settembre del 2023 la sua zuccata vincente, nel recupero della partita dell’Olimpico contro i Colchoneros, permise ai biancocelesti di centrare un 1-1 ormai inaspettato".