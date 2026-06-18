Come annunciato sul sito ufficiale nerazzurro, riparte la campagna tesseramenti Inter Club per la stagione 2026/27, un movimento che oggi conta quasi 1.100 Club distribuiti nei cinque continenti, una rete sempre più internazionale che continua ad ampliarsi grazie alla nascita di nuove realtà all'estero e alla passione di migliaia di tifosi che scelgono ogni anno di vivere l'Inter insieme.

Tutti i vantaggi

Anche per la stagione 2026/27 saranno confermati i numerosi benefit riservati ai soci: eventi con i calciatori della Prima Squadra e le Legend, experience prepartita per vivere il Matchday da protagonista, Meet & Greet, Gala Dinner, HQ Trophy Room Tour, concorsi dedicati, promozioni e iniziative esclusive. Rimarranno inoltre attive le agevolazioni dedicate all’acquisto dei biglietti, con scontistiche e prelazioni per specifiche partite, mentre i soci Plus potranno contare su una fase di vendita dedicata per tutti i match casalinghi. Come da tradizione, i soci che completeranno l’iscrizione riceveranno il Welcome Kit della stagione (fino a esaurimento scorte). Per i soci Senior il kit comprenderà un cuscino da viaggio, una mascherina da notte, una cover cellulare waterproof e un beauty case, mentre per i soci Junior saranno inclusi una sport bag e una lunchbox.