Nella giornata di oggi Marco Palestra si è avvicinato sensibilmente all'Inter. Come raccontato in giornata dai colleghi di Sky Sport, questa mattina è andato in scena a Milano un incontro positivo tra l'Atalanta e il club nerazzurro. Un summit nel quale la dirigenza del club di Viale della Liberazione ha ritoccato la prima offerta formulata nella scorsa settimana: l'ultima poposta del Biscione si avvicina ai 50 milioni di euro complessivi, compresi di bonus. All'inizio della prossima settimana sono previsti nuovi contatti tra le parti per trovare l'accordo definitivo.
Maestro del dribbling
C'è una statistica evidenziata da Opta che racconta l'impatto che potrebbe avere il colpo di mercato per l'Inter: Palestra è infatti il difensore con più dribbling riusciti (70) nei Top 5 campionati europei nel 2025/26. Non è finita qui: il classe 2005 è il giocatore che ha subito il maggior numero di falli nell'ultima stagione di Serie A (108, almeno 26 in più di qualsiasi altro).
1 - Marco #Palestra è il difensore con più dribbling riusciti (70) nei Big-5 campionati europei 2025/26; inoltre, il classe 2005 è il giocatore che ha subito il maggior numero di falli nell'ultima stagione di Serie A (108, almeno 26 in più di qualsiasi altro). Dominante. pic.twitter.com/dm3812MUmU— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 18, 2026
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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