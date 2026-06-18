Ndicka se parte Bastoni. E poi Solet, Palestra, Jones... I nomi che gravitano attorno all'Inter in questa prima parte del mercato estivo 2026 sono sempre i soliti. Ormai da settimane, se non da mesi.

Fenomeni? Ma dove? Chi? Il tifoso nerazzurro teme di fare la bocca buona e poi di restare deluso, ma in realtà dei profili accostati alla squadra di Chivu nessuno sembra poter rivendicare chissà quale curriculum altisonante. E allora?

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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