Il nome di Evan Ndicka è tornato in orbita nerazzurra. Il difensore centrale, secondo La Gazzetta dello Sport, è uno dei giocatori di cui si era parlato già mesi fa quando l'Inter sembrava potersi privare di Alessandro Bastoni per una cessione verso il Barcellona. L'ivoriano era stato infatti indicato come possibile sostituto.

Difesa Inter, Ndicka punto fermo della Roma nell'ultima stagione

E lo è anche ora, secondo la rosea, dato che Bastoni è tornato nel mirino della Liga, sebbene del Real Madrid. Nell'ultima stagione alla Roma è stato un punto fermo di Gasperini, collezionando 31 presenze e 3 gol, assente solo per il periodo vissuto in Coppa d'Africa e altre due volte, di cui una per squalifica. Sta disputando il Mondiale, anche se non è entrato in campo nella prima gara della Costa d'Avorio. Nelle stessa gara, vinta 1-0 dagli ivoriani contro un avversario tosto come l'Ecuador, è invece subentrato dalla panchina Ange-Yoan Bonny, che da poco ha scelto la sua nazionale.

Difesa Inter, De Vrij ancora in forse

Il ritorno di fiamma dipende in ogni caso dalla questione Bastoni, perché con 70 milioni in tasca (il prezzo del centrale interista) il club potrebbe prendere sia Solet, che già sta puntando da tempo per prendere il posto di Acerbi, che il giallorosso. Sempre in difesa si aspetta la risposta di De Vrij, tentato dalle soluzioni estere: l'olandese sta ancora riflettendo sul futuro.