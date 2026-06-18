Piovono conferme sul rilancio dell'Inter per Marco Palestra, durante l'incontro tra le parti di stamattina. Anche Fabrizio Romano è sulla stessa lunghezza d'onda e fornisce anche i dettagli della nuova proposta economica nerazzurra, che a rriva a toccare i 50 milioni di euro chiesti dai bergamaschi. Durante il summit, l'Inter avrebbe messo sul piatto 45 milioni di euro di base fissa più 5 milioni di bonus.

Una cifra che raggiunge la valutazione minima dei Percassi, che sembra possano fare un passo indietro rispetto alla richiesta iniziale di 50 milioni di euro di base fissa. Al contempo, confermata anche l'intesa con il giocatore che spinge per il trasferimento a Milano.

Sezione: Focus / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 14:27
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.