Oggi è stata una giornata potenzialmente decisiva per l'arrivo di Marco Palestra all'Inter. Come spiega Sky Sport, questa mattina, a Milano, è andato in scena un incontro positivo tra l'Atalanta e il club nerazzurro. Un summit nel quale la dirigenza del club di Viale della Liberazione ha ritoccato la prima offerta formulata alla controparte arrivando, con i bonus, a sfiorare i 50 milioni di euro complessivi.

Nei prossimi giorni, probabilmente all'inizio della prossima settimana, ci saranno nuovi contatti tra le parti per trovare l'accordo definitivo dopo l'apertura da parte della Dea alla cessione del laterale della Nazionale italiana, reduce da una stagione in prestito al Cagliari.