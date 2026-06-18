Squadra che vince... si cambia. Sì, perché Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, sta pensando di muovere qualche pedina in vista della gara contro l'Austria dopo l'esordio scintillante al Mondiale della sua squadra, capace di schiantare 3-0 l'Algeria grazie a un Lionel Messi in grande spolvero.

Secondo quanto riferisce Tyc Sports, lo staff tecnico dell'Albiceleste sta facendo delle valutazioni soprattutto su tre giocatori scesi in campo dal via nella notte italiana tra martedì e mercoledì: Gonzalo Montiel, Thiago Almada e Lautaro Martinez. Quest'ultimo potrebbe finire in panchina per far posto a Julian Alvarez, che - si legge sul portale argentino - ha dato buone risposte sul piano fisico entrando dalla panchina nel match che ha visto debuttare i campioni del mondo alla rassegna nordamericana. La Araña sta rientrando gradualmente dopo essersi messo definitivamente alle spalle il problema alla caviglia sinistra che gli stava impedendo di essere al massimo della forma nelle scorse settimane.

Alvarez scala le gerarchie

Álvarez sta guadagnando terreno nella corsa per riconquistare un posto da titolare come numero 9 dell'Argentina, anche se per capire le reali intenzioni di Scaloni bisognerà aspettare le prove tattiche dei prossimi allenamenti che precedono la gara di lunedì sera.