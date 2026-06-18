Meteora in rossonero, stella con il Bodo/Glimt. L'esperienza al Milan di Jens-Petter Hauge non è stata positiva: 18 presenza nella stagione 2020/21 e 2 reti all'attivo, senza tuttavia lasciare grandi tracce fino a quando il ritorno in Norvegia lo ha tirato a lucido e lo ha lanciato nel panorama internazionale. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ala norvegese, impegnato al Mondiale con la propria Nazionale, è tornato sull'ultima stagione del Milan: "L'ho seguito e mi è dispiaciuto vederlo di nuovo fuori dalla Champions League. Per la sua storia e il suo prestigio è una società che deve stare in Champions e deve lottare per lo Scudetto ogni anno. L'ultima giornata è stata una beffa perché la qualificazione era alla portata, ma sono sicuro che il Milan ripartirà".

Se l'annata del Milan è stata una delusione, proprio Hauge ha dato una piccola soddisfazione ai tifosi rossoneri eliminando l'Inter dal playoff di Champions League con il suo Bodo/Glimt, in grado sorprendentemente di vincere sia la partita d'andata sia quella al Meazza al ritorno: "Per noi è stata una grande gioia. Passare il turno contro i futuri campioni d'Italia è stata davvero una soddisfazione. Se l'ho vissuto come un derby? Un pochino sì e sono stato felice che abbiamo vinto".