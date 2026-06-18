Elye Wahi, attaccante della nazionale ivoriana e compagno di squadra dell'interista Ange-Yoan Bonny, non parteciperà alla partita del Mondiale che vedrà gli Elefanti sfidare la Germania sabato prossimo. Il motivo? Il giocatore non ha ottenuto il visto per viaggiare verso il Canada, dove dopodomani, al Toronto Stadium, si disputerà la gara valida per la seconda giornata del girone E.

"La Federazione Calcistica Ivoriana ha preso atto dei vari articoli e delle informazioni pubblicate mercoledì 17 giugno 2026 riguardanti il ​​giocatore della nazionale ivoriana Elye Wahi - l'incipit della nota pubblicata su X dalla FIF sul 'caso Wahi' -. Ad oggi, la FIF non è stata ufficialmente informata di alcun procedimento legale o amministrativo a suo carico. In questo periodo particolarmente delicato, la FIF offre il suo pieno sostegno al giocatore e ribadisce la sua fiducia in lui. Elye Wahi rimane un membro importante della nazionale ivoriana. La FIF informa inoltre il pubblico che il giocatore non potrà viaggiare con la delegazione in Canada. Infatti, non sono ancora state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative per il suo ingresso in Canada. Elye Wahi rimarrà quindi negli Stati Uniti in attesa del rientro della squadra. La Federazione Calcistica Ivoriana continuerà a monitorare attentamente la situazione e comunicherà tempestivamente qualsiasi informazione ufficiale pertinente".