Due partite nella notte italiana ai Mondiali di calcio 2026. La prima nel gruppo L, con il Ghana che festeggia al 95' la vittoria per 1-0 su Panama grazie alla rete in pieno recupero siglata da Yirenkyi, dopo una grande azione sulla sinistra di Thomas-Asante. I ghanesi raggiungono così l'Inghilterra in vetta al raggruppamento, sebbene con una differenza reti inferiore, visto che i britannici hanno battuto 4-2 la Croazia.

Mondiali 2026, Cannavaro ko contro la Colombia

Nel gruppo K, invece, esordio con sconfitta per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, tornato al Mondiale come commissario tecnico dopo il trionfo da capitano azzurro nel 2006. Vince 3-1 la Colombia, rete di Daniel Munoz al 40', pareggio di Fayzullayev 20' più tardi, nuovo vantaggio firmato da Luis Diaz al 65' e definitivo tris ad opera di Jaminton Campaz al 99'. Colombiani da soli in testa al gruppo, in virtù dell'1-1 tra Portogallo e Congo.

Mondiali 2026, le partite di oggi

Oggi alle 18.00 italiane in campo nel gruppo A Repubblica Ceca-Sudafrica, che dà il via alla seconda giornata. Alle 21.00, invece la Svizzera di Akanji contro la Bosnia di Dzeko nel B. Nella notte italiana, a mezzanotte Canada-Qatar per il gruppo B, quindi Messico-Corea del Sud alle 3.00 nel gruppo A.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 08:00
Autore: Antonio Di Chiara
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