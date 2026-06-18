Se quella con la Bosnia ed Erzegovina non è una gara da dentro o fuori, poco ci manca. La Svizzera di Manuel Akanji non può permettersi altri passi falsi dopo il brutto 1-1 all'esordio del Mondiale contro il Qatar. "Vogliamo fare meglio, naturalmente - ha spiegato il ct Murat Yakin alla RSI -. Ne abbiamo parlato molto in questi giorni. Dobbiamo essere più efficienti e più concentrati in fase difensiva".

Quanto alla formazione che sceglierà per la gara di stasera, il selezionatore elvetico non si è voluto sbilanciare: "Ho a disposizione 25 giocatori (Muheim è infortunato e non sarà della partita, ndr) e questo mi offre diverse soluzioni. Ho già un’idea dell’undici iniziale, ma la comunicherò alla squadra soltanto poche ore prima del calcio d’inizio".

Le indicazioni, secondo RSI, portano a pensare che Yakin si affiderà alla vecchia guardia: Silvan Widmer potrebbe riprendersi la fascia destra al posto di Zakaria, mentre Fabian Rieder è candidato a partire sulla trequarti, alle spalle di Embolo insieme a Ndoye e Vargas.