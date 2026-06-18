Mentre Cristian Chivu ha siglato il suo prolungamento con l'Inter (LEGGI QUI), la dirigenza di Viale della Liberazione muove passi in avanti per Marco Palestra. Sull'esterno italiano, tanto desiderato dallo stesso Chivu, arrivano freschissimi nuovi aggiornamenti da parte di Fabrizio Romano che nel video pubblicato pochi minuti fa su YouTube parla di incontro tra Inter e Atalanta per "distendere" un po' la situazione e arrivare a una soluzione positiva per tutti.

Marco Palestra ha ribadito la sua volontà di trasferirsi sotto la Madonnina, pur non avendo formalmente rifiutato nessun altro top club. L'esterno italiano ha pronunciato il suo no al Newcastle ma non avrebbe dato risposta definitiva ad altri big club quali il City, di cui si è ampiamente parlato. L'Inter resta la pista privilegiata, non solo per il giocatore ma anche i suoi agenti che vedono nel progetto dei campioni d'Italia il migliore a disposizione per il loro assistito. I nerazzurri e il giocatore hanno già l'accordo e l'eventuale contratto da sottoscrivere al The Corner è già pronto. Dopo la stretta di mano tra i campioni d'Italia e gli agenti dell'ex Cagliari si è proceduti con l'incontro tra club per superare gli ultimi scogli: i milanesi hanno messo sul piatto 45 milioni di euro fissi e garantiti, più cinque di bonus, la cui natura va ancora discussa. Alcuni di questi bonus sono un po' più facili da raggiungere rispetto ad altri, ma l'offerta tocca i 50 milioni di euro. Cifra che però non sembrerebbe sufficiente a strappare il sì della Dea che momentaneamente chiede qualcosa in più.

Inter-Atalanta, non c'è ancora la stretta di mano

I due club non hanno ancora trovato la quadra definitiva e l'here we go è rimandato. Per la stretta di mano finale, secondo la previsione di Romano, serviranno ancora altri contatti e altri incontri, ma a giudicare dall'apertura dell'Atalanta a trovare una soluzione definitiva filtrano sensazioni positive. Inter e Palestra non sono ancora pronti al sì definitivo, ma si sono fortemente avvicinati.

Suonano le sirene inglesi: non solo Manchester City

Intanto sul giocatore classe 2005 suonano le sirene inglesi e oltre al forte interesse da parte del Manchester City ci sarebbe anche il gradimento da parte dell'Arsenal, ma soprattutto il Chelsea di Enzo Maresca. I londinesi hanno fatto valutazioni molto importanti e serie su Palestra, e stanno osservando da spettatori interessati quanto accade tra Atalanta e Inter, club che resta ad oggi quello decisamente in vantaggio rispetto a tutte le concorrenti.