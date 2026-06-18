Nel corso dell'intervista rilasciata a Voetbal International, Denzel Dumfries è tornato a parlare di un argomento molto particolare, in cui in passato si era già esposto pubblicamente: il suo stato mentale e dell'impatto delle critiche. Il nuovo giocatore del Real Madrid ha fatto un paragone con gli Europei di due anni fa in Germania, dove aveva faticato anche lui per qualificarsi. "Allora mi sentivo persino peggio di adesso, a dire il vero. Ho parlato molto con Annemieke Zijerveld, una psicologa sportiva. Siamo ancora in contatto, è un percorso in corso, ma ora mi sento più pronto di allora. Se ne avessi bisogno, so dove trovarla".

Le critiche online

Dumfries ha parlato apertamente anche delle conseguenze delle critiche online quando le prestazioni sono deludenti. "Disattivavo regolarmente i commenti sui miei social media. Ne avevo già abbastanza. Chiunque può dire che fa parte del gioco, ma bisogna rimanere civili. Le critiche non sono un problema, ma a volte bisogna accettarle... E io sono una persona che sa facilmente relativizzare le cose".

Il bullismo

Secondo Dumfries, è quindi importante prestare attenzione al bullismo online. Ha fatto riferimento alla campagna di ING e della KNVB contro il bullismo online. "Penso che la campagna sia molto valida. Va ben oltre noi giocatori. Riguarda i bambini che subiscono bullismo a scuola. Si potrebbe facilmente dire che dovrebbero semplicemente smettere di usare i social media, ma non funziona così. Ai bambini piace semplicemente stare sui social media. È positivo che si stia richiamando l'attenzione sugli aspetti negativi di questi dispositivi".