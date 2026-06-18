Marcelo Vaz è un nuovo giocatore del Genoa. Adesso c'è l'ufficialità: il club ligure "è lieto di comunicare il trasferimento definitivo a partire dalla prossima stagione sportiva del calciatore Marcelo Vaz dalla Varesina Calcio". A commentare l'arrivo del classe 2006 al Grifone è lo stesso agente del giocatore, Cheikh Fall che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato del suo assistito, spiegando anche il mancato trasferimento in nerazzurro.

Perché non è andato all'Inter?


A spiegarlo è lostesso Fall che senza giri di parole dice: "L'Inter l'ha cercato, l'hanno trattato per lunghi mesi senza mai arrivare alla chiusura anche se siamo stati molto vicini. Probabilmente non erano abbastanza convinti o magari alla fine hanno deciso di proseguire il percorso con i calciatori che avevano già in rosa per la seconda squadra".

Sezione: News / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 18:05
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi