Come è stata gestita dallo spogliatoio dell'Atalalanta la telenovela di mercato Inter-Lookman della scorsa estate? Incalzato con questa domanda, Marten de Roon, capitano della Dea, ha risposto così durante la puntata del podcast di Alessandro Cattelan 'Supernova': "Non è stato messo fuori rosa, è lui che ha voluto allenarsi da solo perché c'erano quelle voci di mercato. Probabilmente era un pochino distratto - le parole del centrocampista olandese -. Era nello spogliatoio con noi, ci parlavamo normalmente. Noi lo abbiamo voluto dentro la squadra perché è un giocatore forte. Io credo che non importa cosa succeda, però devi sempre allenarti e comportarti bene con la squadra e con la società. Soprattutto in campo, ti devi allenare, giocare; poi vai in ufficio con i dirigenti e dici tutto quello che vuoi. La gestione dei giocatori che non si presentano (al centro sportivo, ndr) non mi piace molto perché secondo me non è mai la cosa giusta da fare. Si crea anche un po' di nervosismo. Lui, alla fine, non ha lasciato l'Atalanta ed è rientrato nel gruppo. Magari qualche giocatore ha avuto qualche pensiero del tipo: 'Lui può fare quello che vuole e poi gioca titolare al mio posto?'. Queste cose creano delle difficoltà".